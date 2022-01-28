Сотрудники правоохранительных органов начали уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в городе Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Следователем внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

Отмечается, что сотрудники полиции организовали охрану места происшествия с целью недопущения мародерства. Причина взрыва в настоящее время устанавливается. Момент взрыва в жилом доме попал на видеокамеру соседнего дома. На кадрах видна яркая вспышка и как взрывной волной с деревьев сдуло снег.

Напомним, в Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате погиб один человек, еще двое пострадали, взрыв произошел под утро 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома, спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.

Кроме того, в жилом доме в городе Черновцы прогремел мощный взрыв газа. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи и пожарные, патрульная полиция обеспечивает охрану общественного порядка и следит за сохранностью имущества жильцов.