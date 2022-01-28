В Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел под утро 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома.

"28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения", - уточнили в ГСЧС.

При этом спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.

"В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека", - говорится в сообщении.



Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир.

Спасатели организовали пункт обогрева для эвакуированных жителей. Также проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных конструкций в результате взрыва.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 едениц техники.

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Кроме того, во Львовской области прогремел мощный взрыв, который полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок, в результате взрыва дом полностью разрушен, без крова осталась семья из пяти человек.

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