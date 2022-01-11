Под Донецком в многоэтажке произошел взрыв газа [ Редактировать ]
В Дружковке Донецкой области из-за взрыва газа в девятиэтажном доме пострадал жилец. После взрыва в квартире начался пожар.
"10 января в 17:41 в Главное управление поступила информация о взрыве, произошедшем в 9-ти этажном жилом доме в г. Дружковка Краматорского района", - говорится в сообщении.
Как стало известно, в квартире на девятом этаже произошел взрыв, предварительно - газовоздушной смеси. После взрыва в жилом помещении загорелись вещи и мебель.
Из задымленной квартиры спасатели вывели мужчину. Его передали сотрудникам скорой помощи.
В 17:58 пожар был локализован, а в 18:20 ликвидирован.
С огнем боролись 13 бойцов ГСЧС, привлекалось четыре единицы спецтехники.
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Кроме того, на итальянском острове Сицилия в пятиэтажном доме прогремел взрыв газо-воздушной смеси. Предварительно, причиной взрыва, который также повредил два соседних здания, стала утечка газа, 12 жильцов дома пропали без вести, среди них трое детей.
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