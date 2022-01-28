В Одесі обвалилася стіна аварійного будинку [ Редактировать ]
В Одесі обвалилася стіна аварійного будинку. Там теж газ вибухнув, але торік.
І сьогодні в будівлі саме проводили демонтажні роботи, коли на трьох робітників рухнула стіна.
Рятувальники витягли їх з-під завалів, однак один чоловік помер дорогою до лікарні.
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Запоріжжя. Четверта година ночі. Аж раптом жителів мікрорайону розбудив потужний вибух. Рвонуло в одній із квартир чотириповерхівки. У чому люди були, у тому й повибігали на вулицю.
Рвонуло в одній із квартир чотириповерхівки. У чому люди були, у тому й повибігали на вулицю.
Проблеми з теплом майже по всьому місту. Здебільшого скаржаться мешканці будинків, які обслуговує Черкаська ТЕЦ.
Рвонуло в помешканні на третьому поверсі.
Усе сталося напередодні ввечері, у триповерховому житловому будинку.