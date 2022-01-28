В будівлі саме проводили демонтажні роботи, коли на трьох робітників рухнула стіна.

В Одесі обвалилася стіна аварійного будинку. Там теж газ вибухнув, але торік.

І сьогодні в будівлі саме проводили демонтажні роботи, коли на трьох робітників рухнула стіна.

Рятувальники витягли їх з-під завалів, однак один чоловік помер дорогою до лікарні.