В Японии, на острове Кюсю, произошло извержение вулкана Сакура-дзима. Клубы дыма и пепла поыисли над островом. Об этом сообщает The National.

Вулкан находится вблизи побережья Кагосимы, где проживает около 600 тысяч человек. Из-за своего взрывного потенциала вулкан считается очень опасным, и метеорологи за ним тщательно следят.

Отметим, что крупнейшие извержения Сакура-дзимы произошли между 1471 и 1476 годами, и в 1914 году.

Ранее мы писали о том, что в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в районе островов Полинезии.

Напомним, что Закарпатье два дня подряд - 13 и 14 января - содрогалось от землетрясений.

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