В пятницу, 14 января в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

Магнитуда подземных толчков составила 1,3 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в 12 км на восток от города Ужгород (Закарпатская область) на глубине 2 км.

По классификации землетрясений, он относится к неощутимым.

В последний раз землетрясение на Закарпатье зафиксировали вчера, 13 января. Тогда магнитуда подземных толчков составила 1,5 балла.

В Главном центре спецконтроля также сообщают, что в течение 2020-2022 годов из района города Ужгород было зарегистрировано 6 землетрясений.

В частности, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 балла соответственно.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,6 балла, эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.

Кроме того, в Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. , Эпицентр подземных толчков находился в Крюковском районе, на север от поселка городского типа Холмы на глубине 10 километров.

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