Команда реагирования на чрезвычайные ситуации CERT-UA, которая функционирует в рамках Государственной службы специальной связи и защиты информации, предупреждает о попытках кибератак на украинские организации и учреждения с использованием легитимной программы Remote Utilities. Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В настоящее время в стране проходит рассылка писем пользователям, содержащими судебные запросы. Они фальсифицированы, а по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение.

Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер.

Отмечается, что поскольку в Украине законодательством усилена роль электронной почты как официального средства коммуникации в судебном процессе, "подобный вектор атак будет развиваться и в дальнейшем".

Читайте также, на официальный сайт Украины (ukraine.ua) произошла кибератака. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей, по состоянию на вторую половину дня доступ к сайту возобновлен.

Кроме того, украинские правоохранители проводят расследование сегодняшней ночной кибератаки на государственные сайты Украины. В течение выходных специалисты продолжат вести расследование для установления заказчиков кибератаки и последующей официальной атрибуции.

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