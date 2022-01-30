Не можна списувати на війну всі економічні негаразди - опозиція [ Редактировать ]
Не можна списувати на війну всі економічні негаразди - заявляють в опозиції. Послухайте її лідера Юрія Бойка.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Як зупинити падіння гривні?
Падение гривны - это следствие двух вещей. Первое - это военный психоз, который раскочегарили в стране и угрозы что вот-вот нападут. А второе - это слабое состояние экономики, потому что с такими энергоносителями, остановкой предприятий, снижением выпуска, конечно это идет давление на гривну. Поскольку экономика не справляется, как их устранить? Во-первых, прекратить панику - идти мирным путем, Минскими соглашениями. А второе - это заниматься рабочими местами и заключить прямые договоры на поставку газа.
Які закони необхідно ухвалити першочергово?
Смена бюджета, увеличение социальных выплат - это то, что ждут люди. Потому что когда восемь лет подряд на рождение детей выписывается одна и та же сумма - восемь тысяч гривен и за восемь лет эти деньги превратились в мизер - это не поддержка. Это издеваельтво. Вот наша задача - повернуть бюджет лицом к людям. И вот на этом будем настаивать. И это ключевое, что мы будем требовтаь в этом созыве.
"Нормандський формат": як ви оцінюєте відновлення переговорів?
Я позитивно оцениваю сам факт встречи, потому что это давно надо было сделать. И самое главное теперь чтобы те договоренности, которые описаны Минским протоколом, они были реализованы. Чтобы наступил мир, чтобы было конкретное решение конфликта политическим путем.
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