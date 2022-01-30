На кошти від держави пенсіонери можуть придбати ліки

Тож і медики, і влада - вкотре закликають вакцинуватися. І знову пропонують грошовий стимул. Обіцяють 500 гривень - за бустерну - тобто третю дозу. А список послуг і товарів, за які можна заплатити "ковідною тисячею" - розширюють. За неї вже можна купити ліки, а скоро - й за комуналку заплатити. Щоправда, для пенсіонерів - ці віртуальні розрахунки - наче китайська грамота.

Тож наша Ярина Марків склала детальну інструкцію - Як отримати державні гроші, не маючи смартфона. На що конкретно їх можна витратити? І кому?

Ярина Марків, кореспондентка:

Як це працює? Покрокова інструкція - далі. Ми розкажемо все про виплату тисячі за вакцинацію. Як отримати гроші? Хто і на що може їх витратити? І - чи не стане "ковідна тисяча" паперовою?

Це сім'я Михайловських із Києва. Людмила Антонівна та Віктор Тимофійович - пенсіонери. Їй майже - 78, йому - 82. Вона - в минулому вчителька, він - фельдшер. І разом подружжя:

З чоловіком вдвох тут прожили вже 56 років.

Віктор Михайловський, пенсіонер:

Люду? Ну... люблю… як собака палку. Покричимо, посваримося, і опять кохаємось. Всьо проходить нормально.

І в такому коханні народилися…

Двоє синів і двоє внуків.

І всі три покоління Михайловських - Що таке ковід - знають добре.

Смак я не відчувала - трохи задихалася. - Всі ж мої і діти, і ми з жінкою, пішли провакцинувались. Дві вакцинації.

А після - за щеплення отримали приємний бонус. По тисячі гривень - на кожного. У кого є смартфон. Людмила Антонівна - пані сучасна…

Ну користуюся, да …посилаю там …подружкам там ось оцю… о якраз …де там щас… посилаю відосіки їм. Но може от тут, для подруги там. Гарний відосік такий. Хотіла щас вам показати, вам теж сподобається… Щось не получається.

Так само як і з "Дією", через яку отримують вакцинну тисячу. Й інтернет-магазинами, де її можна витратити. А витрачати пані Людмила, як і більшість пенсіонерів, вирішила на ліки. Бо з кінця цього місяця - вони мають таку можливість.

Володимир Зеленський, президент України:

Люди, старші за шістдесят років, зможуть витрачати на купівлю ліків.

Ось тільки, як це зробити свекруха - слухає невістку.

Открывается у вас несколько карт ваших, которые банки. Одна из них - "є-Підтримка". Входите в свой аккаунт, десь номер телефона вводите, заходите в свой аккаунт и там нужно выбрать ту карту, которая именно эта "е-Пидтрымка". Эта тысяча находится. Нажимаете на нее и нажимаете "оплатить"! И потом списывается та сумма, которая вот в аптеке, вот вам нужно оплатить ваше лекарство. Ясно?

…Так підожди… давай вже я сама …де там код? Зайти на сайт любой аптєкі…так, а "Дію", "Дію"… "Дія" там ні нужна. Аааааа... Сама нажимай, бо я не нажму …зараз воно вимкнеться і все...

Невістка Ірина каже: добре, що пенсіонерам дозволили даровані гроші витрачати на ліки. От тільки для літніх людей онлайн-покупки це…

Китайська грамота. Зайти на сайт, выбрать это все и оплатить.

Та поки саме за цим алгоритмом більшість пенсіонерів можуть придбати медпрепарати на вакцинну тисячу. Бо функція безконтактного розрахунку - доступна не на кожному смартфоні, а пластикові картки "є-Підтримка"- випускають лише кілька банків-учасників програми. У цій столичній аптеці...

Ігор Бугаєнко, завідувач аптеки:

З пластиковою карточкою ще нікого не було.

Та попри це, за менше, ніж тиждень, тут скористалися своєю віртуальною тисячею вже близько сотні пенсіонерів!

Ігор Бугаєнко, завідувач аптеки:

З вівторка вже активно начали скуповуватись. В людей, в яких не було "пейпаса" на телефоні, ми допомагали замовляли через сайт, оплачували й зразу вони на місці получали свої медикаменти.

І так, йдеться тільки про лікарські препарати. Інші товари медичного призначення - приміром, тонометри, інгалятори, харчові добавки чи косметику - за "ковідну тисячу" не купиш. Обмеження стосуються й віку.

Олександр Грибан, заступник міністра економіки України:

Людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років.

Все перевіряється автоматично, у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта відстежується у застосунку "Дія".

А пану Сергію - вже за 60… Та він, каже, "ковідну тисячу"

Сергій Федорович, пенсіонер:

Лучше б я витратив би не на ліки, а на дівчаток. Повести в театр її, щоб пташечка там подивилася і коло неї я б ожив би...

А у його тезки - плани щодо тисячі не такі чіткі. Витрачатиме....

Сергій:

На шось…. не знаю шо.

І таких "невизначених" - майже шість мільйонів українців. Бо з виплачених державою семи із половиною мільярдів гривень за вакцинацію, люди витратили лише - два. Та не варто зволікати, бо гроші на "є-Підтримці" будуть "висіти" тільки чотири місяці з моменту надходження, а потім - повернуться державі. А щоб отримати тисячу, нагадаю, треба бути повнолітнім й повністю імунізованим - мати зелений ковід-сертифікат в "Дії". Оновити застосунок:

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації:

Наступний крок це відкрити розділ "послуги". В розділі "послуги" є "є-Підтримка" на початку списку. Заходите туди, обираєте банк, в якому хочете отримати цю підтримку, за кілька секунд в кілька кліків, відкриваєте рахунок і деякі банки навіть одразу вже надсилають ці кошти.

А декотрі - до 10 робочих днів. Тим часом шістнадцятирічний Назар уже вакцинувався, і також не проти отримати цю тисячу.

І отримає. Вже незабаром...

Володимир Зеленський, президент України:

Програма буде розповсюджуватись і на громадян України віком 14 - 17 років.

Крім базових цілей на спорт, музеї, кінотеатри, подорожі та інше, вони зможуть витрачати гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги, освітні програми.

А в лютому - розширять "є-Підтримку" і для пенсіонерів.

Володимир Зеленський, президент України:

Вони матимуть можливість використання цих грошей на оплату комунальних послуг.

Але знову ж таки - через "Дію" і смартфон. Та що робити таким, як Сергій Федорович?

Сергій Федорович, пенсіонер:

Осьо то обізатєльно зніміть. От таких пенсіонєров 12 мільйонов, з такими ходять. Каменного вєка.

В уряді кажуть: скоро запустять... офлайн-альтернативу. Це коли смартфон не потрібен:

Олександр Грибан, заступник Міністра економіки України:

Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання вже фізично пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога. Вже з другого кварталу поточного року.

А поки механізм ще узгоджують, по консультацію можна звернутися в пункти підтримки "Дії". Вони є чи не в кожному регіоні України. Тут вам допоможуть вирішити...

Олександра Шостак, координатор Команди підтримки "Дії" в Київській області:

Питання щодо генерації ковід-сертифікату. Як зробити, як підключити. Наразі вже приходять люди і питають щодо "є-Підтримки".

Софія Шинкаренко, спеціаліст Команди підтримки "Дії" в Бучі:

Яким чином можна отримати ці кошти? Ми відповідаємо, що якщо немає смартфона, ви можете авторизуватись через рідних, близьких людей.

А в мене хоч і смартфон, ну я в ньому так, як... баран.

Та з допомогою невістки, пані Людмила все ж витратила на ліки всю свою "ковідну тисячу". Ну... майже всю...

…чотири гривні залишилось государству. Ха-ха-ха.

А якщо отримає від держави ще й обіцяні півтисячі за бустерне щеплення, то замовити препарати:

Вже постараюсь сама …обіцяю…обіцяю… ха-ха-ха

Щеплюватися третьою дозою буде вся сім'я Михайловських. Та не заради грошей, а задля здоров'я.