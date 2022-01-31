Брюссель і далі готує санкції на випадок повторної російської агресії – Жозеп Боррель [ Редактировать ]
Євросоюз готовий до можливої зупинки Росією постачання блакитного палива. Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Якщо Кремль вирішить перекрити газовий вентиль, ЄС співпрацюватиме зі США, Катаром та Азербайджаном, аби розв'язати проблему. Боррель також додав, що Брюссель і далі готує санкції на випадок повторної російської агресії.
За його словами, це буде пакет високоефективних заходів, які, цитую, завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі.
по теме
Сполучені Штати готуються до війни, тоді як Євросоюз шукає шляхи деескалації. Такого висновку дійшли європейські медіа після останніх заяв із Брюсселя й Вашингтона.
Вивести всі свої війська зі Східного флангу. Таку вимогу до НАТО перед новим роком висунула Росія.
Топ-тема незмінна - деескалація напруженості на українських кордонах. Ризик виникнення конфлікту на Заході вважають дуже високим.
Зустріч ініціювала Норвегія, яка цього місяця головує в Рад-безі ООН.
Голова МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що під нові заборони можуть потрапити російські фінансові установи