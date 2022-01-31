В понедельник, 31 января, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук оценил возможность введения "особого периода" в Украине. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, план действий есть, а Рада готова к развитию событий, которые определены законом.

Речь идет о тех случаях, когда в Украине может быть введен "особый период". Конечно, план есть.

Стефанчук считает, что нужно снова вернуться к дискуссиям по вопросу онлайн-голосования.

Это уже на сегодня практика всех парламентов мира, кроме Украины. Надо сделать предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни в коем случае.

Ранее мы писали о том, что Рада приняла закон о защите политзаключенных.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы российского военного вторжения на данный момент нет. На границе нет готовой к вторжению военной группировки.

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