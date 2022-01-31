Введение "особого периода" в Украине: Стефанчук рассказал про план действий [ Редактировать ]
В понедельник, 31 января, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук оценил возможность введения "особого периода" в Украине. Об этом он сказал в ходе брифинга.
По его словам, план действий есть, а Рада готова к развитию событий, которые определены законом.
Речь идет о тех случаях, когда в Украине может быть введен "особый период". Конечно, план есть.
Стефанчук считает, что нужно снова вернуться к дискуссиям по вопросу онлайн-голосования.
Это уже на сегодня практика всех парламентов мира, кроме Украины. Надо сделать предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни в коем случае.
Ранее мы писали о том, что Рада приняла закон о защите политзаключенных.
Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы российского военного вторжения на данный момент нет. На границе нет готовой к вторжению военной группировки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 27 января, в 10:00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание
В понедельник, 31 января, экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований
В понедельник, 31 января, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым вводится обязательная проверка на алкогольное или наркотическое опьянение
В пятницу, 28 января, в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов
В пятницу, 28 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили одного из народных депутатов на получении взятки