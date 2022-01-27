Заседание Рады 27 января: что рассмотрят депутаты [ Редактировать ]
В четверг, 27 января, в 10:00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Об том, что будут рассматривать депутаты сообщается в повестке дня Рады.
В первую очередь они рассмотрят увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины и внесение изменений в закон о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.
Кроме того, будут рассмотрены законопроекты о:
- развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел (5274, 5274-1);
- внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (3683);
- внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения задач и основ подготовки и ведения Национального сопротивления (6302);
- (о нефти и газе) по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа (6133);
- президентский законопроект об административных услугах (3475);
- внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства (4668);
- о внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487).
Ранее мы писали о том, что Рада приняла закон о защите политзаключенных.
Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы российского военного вторжения на данный момент нет. На границе нет готовой к вторжению военной группировки.
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