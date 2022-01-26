Рада приняла закон о защите политзаключенных [ Редактировать ]
В среду, 26 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о защите политических заключенных (№6104). Об этом стало известно в ходе заседания Рады.
"За" проголосовали 288 депутатов.
Сегодня принят закон о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (№ 6104).
Что предусматривает закон?
Целью закона является создание законодательных механизмов социальной и правовой защиты политических заключенных, членов семей.
Действие закона распространяется на:
- граждан Украины, которые были лишены личной свободы государством-агрессором, ее формированиями в связи с защитой государственного суверенитета Украины; которые входят в состав сил безопасности и сил обороны Украины.
- граждан Украины, которые являются гражданскими лицами, что находятся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Предусматривается создание Комиссии по вопросам установления факта лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.
Законопроектом предусматривается выплата денежной помощи лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а именно:
- ежегодной государственной денежной помощи лицам, которая предоставляется такому лицу или члену семьи такого лица в период его нахождения в условиях лишения свободы;
- одноразовой государственной денежной помощи в случае гибели (смерти) лица в период пребывания в плену;
- одноразовой государственной денежной помощи лицам после освобождения из условий лишения свободы.
Кроме того, проектом закона предусмотрено создание и функционирование Единого реестра политических заключенных.
Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы российского военного вторжения на данный момент нет. На границе нет готовой к вторжению военной группировки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Требование о введении обязательных кассовых аппаратов разорит многих физлиц-предпринимателей, и задача оппозиции – отстоять их права, защитить малый бизнес
Во вторник, 25 января, министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление о вероятности вторжения России в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским
В пятницу, 21 января, в Женеве закончились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова
В пятницу, 21 января, в Женеве Госсекретарь США Энтони Блинкен начал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым