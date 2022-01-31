Зимовий шторм у Німеччині: перехожому на голову впав рекламний щит [ Редактировать ]
Зимовий шторм вирує на півночі Німеччини. Одна людина загинула. У портовому Гамбурзі затопило гавань. Під воду пішли десятки припаркованих поруч автівок. Їх довелося витягувати за допомогою лебідок, прикріплених до пожежних машин. Негоду супроводжував сильний буревій. Швидкість поривів вітру сягала ста кілометрів на годину. Німецька залізниця скасувала кілька рейсів у північних районах країни.
Матіас Ян, очільник районного пожежного департаменту:
Перехожому просто на голову впав рекламний щит. Ми якраз прибирали дерева, але нам наказали негайно їхати до постраждалого. Коли прибули, медики намагалися надати йому допомогу. Вони реанімували його упродовж години. Та попри все, ця людина померла.
по теме
У портовому Гамбурзі затопило гавань. Під воду пішли десятки припаркованих поруч автівок.
У провінції Газіан-теп за добу випало близько метра снігу.
Уряду вдалося вийти на зв'язок зі світом і повідомити про наслідки стихії.
Серед жертв - громадянка Великої Британії. Уряду вдалося вийти на зв'язок зі світом і повідомити про наслідки стихії.
Його спричинило виверження підводного вулкана. Не працює аеропорт.