Зимовий шторм вирує на півночі Німеччини. Одна людина загинула. У портовому Гамбурзі затопило гавань. Під воду пішли десятки припаркованих поруч автівок. Їх довелося витягувати за допомогою лебідок, прикріплених до пожежних машин. Негоду супроводжував сильний буревій. Швидкість поривів вітру сягала ста кілометрів на годину. Німецька залізниця скасувала кілька рейсів у північних районах країни.

Матіас Ян, очільник районного пожежного департаменту: