Сгорел заживо: под Ивано-Франковском случилось страшное ДТП [ Редактировать ]
В населенном пункте Стримба, который находится в Ивно-Франковской области, произощла авария, в результате которой в одном из автомобилей произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом, к месту происшествия были направлены спасатели города Надворная и пожарно-спасательного поста пгт Делятин. Спасатели ликвидировали пожар, в автомобиле было обнаружено тело погибшего водителя. Были проведены работы по разрезанию конструкций автомобиля.
Отмечается, что всех травмированных экстренно госпитализировали в местное медучреждение. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Читайте также, в Черкасской области произошло ДТП в котором погибли четыре человека. Авария произошла около 5:30 утра 30 января неподалеку от поворота к селу Тубильцы Черкасского района, в километре от трассы, водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением.
Кроме того, недалеко от населенного пункта Калиновка, который находится в Киевской области, произошла смертельная авария с участием легковушки и грузовика. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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