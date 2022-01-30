Водитель не справился с управлением и врезался в дерево Источник: Национальная полиция Украины

В Черкасской области произошло ДТП в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета.

Авария произошла около 5:30 утра 30 января неподалеку от поворота к селу Тубильцы Черкасского района, в километре от трассы. Водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном повороте и врезался в дерево.

24-летний водитель и три пассажира (девушка и два парня в возрасте 20, 23 и 32 лет) погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в Черкасскую областную больницу в состоянии комы. 26-летний парень находится в крайне тяжелом состоянии.

В полиции Черкасской области сообщили, что по факту гибели людей открыли уголовное производство.

Напомним, что во Львове 28 января произошла авария с участием сразу четырех автомобилей. У водителя микроавтобуса, перевозившего десять пассажиров, отказали тормоза, в результате чего он протаранил три машины, в том числе полицейский автомобиль.