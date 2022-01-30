Под Черкассами в ДТП погибли четыре человека (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черкасской области произошло ДТП в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета.
Авария произошла около 5:30 утра 30 января неподалеку от поворота к селу Тубильцы Черкасского района, в километре от трассы. Водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном повороте и врезался в дерево.
24-летний водитель и три пассажира (девушка и два парня в возрасте 20, 23 и 32 лет) погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в Черкасскую областную больницу в состоянии комы. 26-летний парень находится в крайне тяжелом состоянии.
В полиции Черкасской области сообщили, что по факту гибели людей открыли уголовное производство.
Напомним, что во Львове 28 января произошла авария с участием сразу четырех автомобилей. У водителя микроавтобуса, перевозившего десять пассажиров, отказали тормоза, в результате чего он протаранил три машины, в том числе полицейский автомобиль.
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