Недалеко от населенного пункта Калиновка, который находится в Киевской области, произошла смертельная авария с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, автомобиль Daewoo Lanos влетел под стоящий грузовик. По предварительным данным погибли три человека, находящиеся в легковом автомобиле.

Отмечается, что в настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов. При этом водителей предупредили о возможном усложнении движения в направлении Киева.

Читайте также, возле населенного пункта Копылов, который находится вдоль трассы "Киев-Чоп", столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Возможно осложнение движения в направлении города Киев. Организован объезд левой полосой и обочиной.

Кроме того, в Винницкой области в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств Мирослава Витер. Девушка, работавшая моделью, ехала на фотосъемку в автомобиле со своим парнем. Авария участием автомобилей Volkswagen, Geely и Renault Master произошла 13 января около 16:40 на объездной дороге Винницы.

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