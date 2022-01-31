Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине 31 января [ Редактировать ]
По состоянию на утро, 31 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо, в сравнении с предыдущим торговым днем, 28 января, снова незначительно повысились. Автогаз немного подешевел. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на:
- бензин А-92 составляют 31,92 гривен за литр (+0,05 гривен),
- бензин А-95 - 32,81 гривен за литр (+0,06 гривен),
- дизельное топливо - 32,13 гривен за литр (+0,07 гривен),
- автогаз - 18,93 гривен за литр (-0,03 гривен).
Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки.
Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По состоянию на четверг, 20 января 2022 года, по сравнению с предыдущим торговым днем, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине выросли
По состоянию на четверг, 27 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
С 1 февраля крупнейшая в Украине сеть закрывает все свои заправки
На понедельник, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Минсоцполитики обнародовало проект Кабинета министров об индексации пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14