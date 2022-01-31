По состоянию на утро, 31 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо, в сравнении с предыдущим торговым днем, 28 января, снова незначительно повысились. Автогаз немного подешевел. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на:

бензин А-92 составляют 31,92 гривен за литр (+0,05 гривен),

бензин А-95 - 32,81 гривен за литр (+0,06 гривен),

дизельное топливо - 32,13 гривен за литр (+0,07 гривен),

автогаз - 18,93 гривен за литр (-0,03 гривен).

Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки.

Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.

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