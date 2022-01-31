Оружие приедет в Украину в ближайшее время/ фото: 5.ua

В Польше приняли решение предоставить Украине оборонительное оружие. Такое заявление сделал глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох. Об этом сообщает новостное агентство Polsat News.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддержал такую инициативу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дуда после консультаций с Зеленским поддержал идею предоставления военной поддержки и Украине. Вместе с тем Очень тесное сотрудничество между президентом и министром обороны Блащаком в этом отношении заслуживает внимания.

Читайте также, официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил о том, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине. Это обусловлено позицией страны правительства - запрет экспорта оружия в кризисные регионы.

Кроме того, в Украину прибыла третья партия военной помощи от США. Штаты передали ВСУ оборудование и боеприпасы. В аэропорту третью партию вооружений встречают представители Министерства обороны Украины и посольства США в Киеве.