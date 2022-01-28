В Германии исключили поставки летального оружия в Украину [ Редактировать ]
В пятницу, 28 января, официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил о том, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине. Это обусловлено позицией страны правительства - запрет экспорта оружия в кризисные регионы. Об этом он сказал в ходе брифинга.
В принципе действует правило: в кризисные районы - нет (поставкам вооружений из Германии - ред.). Мы ясно исключили поставки летального оружия, в частности в Украину.
Он отметил, урегулирование конфликта на территории Украины возможно только дипломатическим путем и добавил, что важно не впадать в "логику войны".
Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что (в этом конфликте - ред.) нет военного решения.
Он также отметил, что любая агрессия против Украины будет иметь для Москвы политические и экономические последствия.
Есть четкое требование к России - внести вклад в деэскалацию. Мы должны следить за тем, чтобы не упасть в логику войны.
Ранее мы писали, что в Киев доставили из США первую часть груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. В военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн.
Кроме того, Министерство обороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Накануне британские военные самолеты доставили противотанковое вооружение, облетев территорию Германии.
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