В пятницу, 28 января, официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил о том, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине. Это обусловлено позицией страны правительства - запрет экспорта оружия в кризисные регионы. Об этом он сказал в ходе брифинга.

В принципе действует правило: в кризисные районы - нет (поставкам вооружений из Германии - ред.). Мы ясно исключили поставки летального оружия, в частности в Украину.

Он отметил, урегулирование конфликта на территории Украины возможно только дипломатическим путем и добавил, что важно не впадать в "логику войны".

Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что (в этом конфликте - ред.) нет военного решения.

Он также отметил, что любая агрессия против Украины будет иметь для Москвы политические и экономические последствия.

Есть четкое требование к России - внести вклад в деэскалацию. Мы должны следить за тем, чтобы не упасть в логику войны.

Ранее мы писали, что в Киев доставили из США первую часть груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. В военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн.

Кроме того, Министерство обороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Накануне британские военные самолеты доставили противотанковое вооружение, облетев территорию Германии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.