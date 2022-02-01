Україна отримає від США ще один вантаж військової допомоги – Олексій Резніков [ Редактировать ]
У Київ прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів. Привезли 84 тони набоїв різного калібру.
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що найближчими днями зі США отримаємо ще один вантаж - оборонну амуніцію для армійців.
Зазначу, це уже п'ятий літак з американською зброєю за останні десять днів. У рамках військової допомоги, до України доправили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети.
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Інших подробиць візиту канадської міністерки наразі не повідомляють.
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Їх використовує Росія та їхні агенти впливу, аби блокувати таку військову підтримку.
Таке заявив очільник відомства Олексій Резніков.
Процес схвалення може тривати від декількох днів до тижнів.