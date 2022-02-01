Информация о трудовом стаже, приобретенном украинцами после 1 января 2004 года, уже есть в Пенсионном фонде. Подтвердить же работу в более ранние годы можно лишь на основании бумажных трудовых книжек.

При этом бывают случаи, когда у будущего пенсионера утеряна трудовая книжки, а предприятия, на которых он работал, давно закрылись и не имеют правопреемников. В редакцию издания "На Пенсии" обратился мужчина, у которого во время пожара сгорели все документы.

У меня сгорел дом, вместе с ним - документы и трудовая книжка. Скоро оформлять пенсию. Подскажите, куда обращаться, чтобы восстановить документы? В молодости работал в России, а потом в Украине. Тех организаций, в которых я работал, уже нет, колхозов - тоже. Сейчас у меня III группа инвалидности. Я не знаю, что делать.

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Юристы объяснили, что, начиная с 2004 года, стаж может быть подтвержден на основании данных персонифицированного учета об уплате страховых взносов. Если вы официально работали с 2004 года до настоящего времени, то этот стаж могут вам засчитать и без трудовой. Теоретически сведения в системе персонифицированного учета хранятся даже за периоды работы, начиная с 1998 года, и косвенно тоже могут быть учтены. А за более ранние периоды работы все-таки потребуется документ.

Как правило, при утере трудовой книжки для подтверждения стажа требуют справки с места работы или из архивов. Если предприятия ликвидированы без определения правопреемника, то следует обращаться в архивные учреждения. В поиске недостающих документов могут помочь и в самом Пенсионном фонде.

В некоторых случаях стаж может быть подтвержден на основании справок о зарплате, лицевых счетов и любых других документов, в которых бы содержались сведения о периодах работы. При работе в колхозе отдельно заводилась трудовая книжка колхозника, где указано выработанное количество трудодней.

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В крайнем случае, стаж до 2004 года может быть подтвержден свидетельскими показаниями. Не менее двух свидетелей должны знать заявителя по совместной работе и иметь свои собственные документы о работе в то время.

Напомним, что пенсия по возрасту назначается при достижении 60 лет. При этом нужно иметь не менее 29 лет стажа, если речь идет о назначении пенсии в 2022 году. Иначе пенсию по возрасту назначат в 63 или даже 65 лет. При наличии менее 15 лет стажа пенсию не назначат вообще. Тогда с 65 лет можно будет претендовать только на социальную помощь.

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Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, когда безработица засчитывается в трудовой стаж.