С 2028 года надо будет иметь 35 лет стажа Источник: ТАСС

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов дала украинцам советы, как контролировать свой трудовой стаж. Чиновница рассказал, куда обращаться, если неправильно насчитали стаж:

Реагируют на такие проблемы работники Пенсионного фонда Украины. Они должны рассматривать, смотреть, горячая линия ПФУ есть. Для тех, кто еще не вышел на пенсию - чтобы потом не было ситуаций, что кто-то не знал, не хватает стажа и т.д. - надо посмотреть , что у человека есть, и найти решение, чтобы у человека был полный стаж. Что для этого надо сделать? Есть портал ПФУ, там можно создать себе кабинет и сразу человек увидит весь свой накопленный стаж и взносы. Там есть кнопочка "рассчитать пенсию" - посмотреть, какая у тебя пенсия. И тогда человек должен задуматься, почему нет стажа, посмотреть, какой стаж пропущен и т.д.

Министр призвала людей "проверять свой стаж и добавлять, сканировать, передавать в ПФУ, чтобы точно знать правильность начисления пенсии".

Это еще важно и потому, что с 2028 года, чтобы выйти на пенсию, надо будет иметь 35 лет стажа - это очень большой промежуток.

Напомним, что в Украине планируют вновь повысить пенсионный возраст. Законопроект №5566 предусматривает, что, начиная с 1 января 2023 года, возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц до 1 января 2035 года. Таким образом, за 12 лет, к 2035 году, пенсионный возраст в Украине достигнет 61 года.

Читайте также Пенсионерам обещают доплаты в августе: как изменятся выплаты

В то же время, законопроектом предусмотрено, что женщины, которые родили ребенка и воспитали до шестилетнего возраста, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на шесть месяцев. Указанное уменьшение применяется за каждого ребенка.

Напомним, что с 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет. Таким образом сравнялся возраст выхода на заслуженный отдых и мужчин, и женщин - 60 лет, однако для получения пенсии страховой стаж должен быть не менее 28 лет.