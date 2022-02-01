Провокатор Данилов должен быть отправлен в отставку с поста секретаря СНБОУ и понести ответственность за призывы к выходу Украины из Минских соглашений [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения. В прямом эфире он сказал, что «никогда не советовал играть с таким огнем, как Минские соглашения», что «соглашения, которые были подписаны под дулом российского автомата, не могут действовать» и «время, прошедшее после подписания этих соглашений… говорит, что их выполнить невозможно».
"Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны… Всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", ‒ повторил свои тезисы Данилов и в другом интервью.
Это безответственное, циничное и преступное по своей сути заявление могло бы стать информационной бомбой, но прошло практически не замеченным, потому что все мировые лидеры отлично понимают: украинская власть не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и именно поэтому не желает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках «нормандского формата».
В то же время Минские соглашения, утвержденные Советом Безопасности ООН и признанные безальтернативными во всем мире – в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, в Берлине, в Москве, – являются единственным ключом к достижению мира на Востоке Украины, путем к сохранению территориальной целостности Украины, возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.
Их исключительную роль в мирном урегулировании конфликта в очередной раз подчеркнули ведущие политические игроки мира.
Глава МИД Китая Ван И выразил убеждение, что для решения украинского вопроса необходимо вернуться к соблюдению Минских соглашений, назвав их «исходной точкой» и основополагающим документом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен со своей стороны заявил, что "путь к урегулированию противоречий на Востоке Украины, на Донбассе, лежит через Минские соглашения", а США сохраняют "полную готовность к тому, чтобы попробовать содействовать их имплементации".
Франция, Германия, другие европейские страны и первые лица этих государств не единожды подтверждали свою приверженность Минским соглашениям, называя их безальтернативным способом урегулирования ситуации на Донбассе, и выступали с призывом к официальному Киеву имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера", а также выполнить другие обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями.
В этих условиях секретарь СНБОУ Данилов выступает в роли провокатора от власти, который делает все для срыва мирного процесса урегулирования, развязывания гражданской войны и вооруженного конфликта, чтобы в этих условиях получить в свои руки дополнительные рычаги влияния, делает все для усиления напряженности между Россией и Украиной.
Возможное военное вторжение России, по поводу которого Запад развернул масштабную информационную кампанию, вынудившую в том числе и Зеленского систематически выступать с успокаивающими заявлениями, является абсолютно катастрофическим сценарием. Но Данилов своими провокационными действиями делает все для того, чтобы повысить вероятность такого события.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленной отставки секретаря СНБОУ Данилова и привлечения его к ответственности за действия, направленные на уничтожение территориальной целостности нашего государства и разжигание вооруженного конфликта. В противном случае власть Зеленского признает, что курс на выход из Минских соглашений является элементом государственной политики Украины.
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