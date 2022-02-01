Для восстановления мира и единства страны необходимо последовательное выполнение Минских соглашений, политическое урегулирование, поиск компромиссов и восстановление доверия людей по обе стороны линии разграничения. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

По его словам, за годы вооруженного противостояния и бездействия власти в отношении политического урегулирования, многие люди, живущие на временно неподконтрольных территориях, разочаровались и разуверились.

"Очень многие из живущих за линией разграничения потеряли надежду на скорое прекращение конфликта и объединение страны. И нам, политикам, нужно очень сильно поработать, чтобы вернуть их доверие", - отметил Юрий Бойко.

Парламентарий уверен, что сейчас настал тот важный момент, когда люди, живущие по ту сторону линии разграничения должны услышать единый сигнал отсюда: что мы хотим мира и делаем все для этого.

"Нужны конкретные шаги со стороны парламента для начала мирного процесса, принятие необходимых законопроектов, которые служат для восстановления диалога и реинтеграции. Только так жители Луганска и Донецка увидят стремление Украины к миру", - подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Разблокирование Нормандского формата, по словам Юрия Бойко, дает надежду на начало политического урегулирования конфликта и восстановление целостности страны.

"Процесс возвращения Украины на Донбасс и Донбасса в Украину требует поэтапного выполнения Минских соглашений, принятия согласованных решений и необходимых законов. И в первую очередь, важно восстанавливать доверие людей путем диалога и поиска компромисса", - резюмировал Юрий Бойко.