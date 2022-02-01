Все итальянцы в возрасте 50 лет и старше, не сделавшие прививку от COVID-19 и не имеющие медицинского отвода от вакцинации, с 1 февраля рискуют получить из налоговой инспекции штраф на сумму 100 евро. Такое решение принял Совет министров Италии, который с 8 января ввел обязательную вакцинацию для возрастной категории 50+.

Гражданам Италии предоставлена возможность в течение февраля получить хотя бы первую дозу препарата от COVID-19. Те же, кто этого не сделал, через две недели просто не смогут попасть на работу.

С 15 февраля все итальянцы старше 50 лет должны будут предъявлять COVID-сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе для доступа на рабочее место. Никаких дисциплинарных взысканий на непривитых накладывать не будут, однако они лишатся зарплаты за весь период отсутствия на работе.

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Напомним, что нижняя палата парламента Австрии одобрила обязательную вакцинацию от коронавируса всех граждан старше 18 лет. Теперь законопроект должен согласовать Бундесрат (верхняя палата парламента). Если это произойдет, Австрия может стать первой страной в Евросоюзе, где введена обязательная вакцинация.