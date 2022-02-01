В Италии начали штрафовать пожилых людей, которые не привились от коронавируса [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Все итальянцы в возрасте 50 лет и старше, не сделавшие прививку от COVID-19 и не имеющие медицинского отвода от вакцинации, с 1 февраля рискуют получить из налоговой инспекции штраф на сумму 100 евро. Такое решение принял Совет министров Италии, который с 8 января ввел обязательную вакцинацию для возрастной категории 50+.
Гражданам Италии предоставлена возможность в течение февраля получить хотя бы первую дозу препарата от COVID-19. Те же, кто этого не сделал, через две недели просто не смогут попасть на работу.
С 15 февраля все итальянцы старше 50 лет должны будут предъявлять COVID-сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе для доступа на рабочее место. Никаких дисциплинарных взысканий на непривитых накладывать не будут, однако они лишатся зарплаты за весь период отсутствия на работе.
Напомним, что нижняя палата парламента Австрии одобрила обязательную вакцинацию от коронавируса всех граждан старше 18 лет. Теперь законопроект должен согласовать Бундесрат (верхняя палата парламента). Если это произойдет, Австрия может стать первой страной в Евросоюзе, где введена обязательная вакцинация.
по теме
Пацієнти з COVID-штамом "Омікрон" переважно скаржаться на нежить, головний біль і втому. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
З них більшість - майже 4 мільйони - бустерні дози.
За даними Академії наук, кількість заражень за два тижні зросла на 40 відсотків. На статистику вплинули й масові гуляння на свята, й відкриття шкіл після канікул.
Таке повідомив Голова православної церкви держави.
Набрав чинності новий наказ МОЗ. Зарплату такі працівники теж не отримуватимуть. Аби продовжити працювати, треба мати хоча б одну дозу вакцини.