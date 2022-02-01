Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Украину. Среди его планов встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Sky News.

Это второй визит британского премьера в Украину за последние 30 лет.

Программа визита Бориса Джонсона:

встреча с президентом Украины для обсуждения агрессии со стороны России;

объявление о выделении Украине помощи на 118 млн долларов.

После визита в Украину глава британского правительства планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ожидалось, что вместе с Джонсоном в Украину прилетит министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, но вчера она получила положительный COVID-тест и ушла на самоизоляцию. Трасс вместе с главами украинского и польского МИД должна была объявить о создании альянса между Киевом, Лондоном и Варшавой.

Британия готовит санкции против России

Визит британского премьера происходит после того, как Лондон официально объявил о подготовке жестких санкций против России. Новые ограничения, как анонсировали в Лондоне, затронут российских олигархов и ключевых сторонников российского президента.

Военная помощь из Лондона

Кроме того, накануне Британия отправила в Украину несколько самолетов с военной помощью. В частности, украинская армия получила противотанковые ракеты для отражения возможной агрессии России.

На прошлой неделе первые украинские военные прошли тренировки и получили сертификаты инструкторов. Теперь они будут обучать других бойцов уничтожать танки британским оружием.

Напомним, что 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали России к дальнейшей работе в рамках "нормандского форма".

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