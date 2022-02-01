Мінські угоди в нинішньому вигляді - дестабілізують Україну. Тож їхнє буквальне виконання - неможливе. Про це напередодні заявив секретар Радбезу Олексій Данілов. А вже сьогодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уточнив: українська влада вважає Мінські угоди - рамковими, і шукатиме кроки для їхнього виконання. Тож на Банковій запевнили: про відмову від Мінського формату не йдеться! Бо це єдиний документ про припинення війни, який визнає Росія.