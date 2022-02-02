Аналогічне звернення до своїх олімпійців оприлюднили і в Канаді.

Не користуватися смартфонами під час Олімпіади у Пекіні закликали американських спортсменів у ФБР.

За даними спецслужб, кіберзлочинці намагатимуться здійснити атаки, щоби викрасти особисту інформацію або встановити шкідливе програмне забезпечення та інструменти стеження.

Аналогічне звернення до своїх олімпійців оприлюднили і в Канаді. Та нагадали, що під час Олімпійських ігор в Токіо було вчинено понад 450 мільйонів спроб хакерських атак.