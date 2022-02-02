Масштабні зсуви ґрунту в столиці Еквадору: 22 людини загинули [ Редактировать ]
Щонайменше 22 людини загинули, 47 поранені внаслідок масштабного зсуву ґрунту в столиці Еквадору Кіто.
Іще два десятки зникли безвісти. Земля зійшла після небувалих проливних дощів в регіоні - найсильніших за останні 20 років.
Кілька житлових районів столиці завалені брудом та камінням. Рятувальні бригади на місці й далі шукають вцілілих. Влада не виключає можливості повторення зсувів.
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