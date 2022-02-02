Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів [ Редактировать ]
Сьогодні відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. О 12-ій заплановано спільний брифінг.
Зазначу, що Рютте прибув до Києва разом із міністром закордонних справ. Серед іншого, планують обговорити постачання до України військового обладнання. А також перебіг розслідування щодо збитого на Донеччині боїнга рейсу МН-17.
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