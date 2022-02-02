Володимир Зеленський розпочав брифінг з Марком Рютте [ Редактировать ]
Президент України зустрівся сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів. У ці хвилини починається спільний брифінг Володимира Зеленського та Марка Рютте.
Останній прибув до Києва разом із міністром закордонних справ. Серед тем переговорів, зокрема, постачання до України військового обладнання, а також перебіг розслідування щодо збитого на Донеччині боїнга рейсу МН-17.
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Рютте прибув до Києва разом із міністром закордонних справ.
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