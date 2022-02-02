Львів'яни скаржаться на биті дороги. Асфальт сходить разом зі снігом. Хоча шляхи нещодавно ремонтували. Що кажуть комунальники? Розповість Христина Гашенко.

До завершення зими ще далеко, а вирви в асфальті вже по всьому Львову. Водії, аби не плакати, жартують:

Роман, водій:

А то нормальне явище (сміється) - Ями, нормальне явище? - Ну тому, що зима закінчується, той закінчуються дороги. (сміється)

Проте Сергієві не до жартів. Він щойно вскочив у яму - й пробив колесо. І це вже вдруге за місяць.

Сергій, водій:

Переднє було, ну я поміняв, сюда поставив запаску, а туда. Бачите, розірване, це з ями якраз. Я вже міняв десь тиждень тому таку саму.

Оминути вирви на дорогах складно. І щоб не порушувати правил дорожнього руху, водії ями "міряють":

Мусимо в яму їхати. Ні туда, ні сюда. О!

Степан Іваницький перевозить будівельні матеріали. Таких розбитих доріг, каже, давно не бачив.

Степан Іваницький, водій:

Щодві-три неділі заїжджаємо на сервіс, тому що все сипиться. Стойки, амортизаторні стойки, все летить.

Через розбиті шляхи на львівських шиномонтажах клієнтів побільшало утричі.

Василь Кулак, директор компанії із шиномонтажу:

То сьогодні воно вже може 10 те, кожен день 10-15 коліс до мене, отакево бачиите, ну і тут відповідно, то ви не побачите.

Залатати ями від комунальників вимагає патрульна поліція. На всі роботи дали місяць. Інакше - штраф 340 гривень. І шляховики вже взялися до роботи - за спеціальною методикою.

Спочатку глибокі вибоїни висушують. Потім - гріють.

Мар'ян, працівник комунальної служби Львова:

Ми просушуємо для того, щоб щеплення було краще із дорожнім полотном.

Уже готовий асфальт із мішків засипають у яму - та утрамбовують.

- Не запускається? - Мусить! Вона камер боїться.

На протиаварійний ремонт - у шляховиків свій термін придатності.

Приблизно до весни, десь так. - Місяць? - Більше, десь до двох місяців.

За тиждень у вибоїни Львова засипали 17 тонн асфальту. А це майже 85 тисяч гривень. Чому в місті небачене бездоріжжя - у комунальників такі припущення:

Роман Левцьо, виконроб дільниці доріг Шевченківського району Львова:

Можливо є і якісь дефекти при будівництві доріг.

У чиновників на це своє пояснення:

Ірина Маруняк, заступник міського голови Львова із житлово-комунального господарства:

В день 1, 2. Вночі - є 6 у зв'язку із тим, що є перепади таких температур тому виникає ямковість.

Об'їжджати ями на дорогах водіям наполегливо радять юристи, бо, окрім дороговартісного ремонту автівки, можна ще й штраф заплатити.

Олег Мицик, адвокат:

Адміністративна відповідальність наступає за пошкодження транспортних засобів. В тому числі власного транспортного засобу. Кожен водій, з моменту виявлення перешкоди чи небезпеки свого руху повинен зменшити швидкість аж до повної зупинки чи безпечного об'їзду. Іншими словами яму на дорозі, як перешкоду потрібно виявляти й уникати на неї наїзду.

І якщо водій наважиться позиватися до суду - ця процедура не з дешевих. Судові витрати, за словами юристів, можуть перевищити вартість ремонту самої автівки.