Північ Гаїті потерпає від повеней [ Редактировать ]
Через потужні зливи тамтешні річки вийшли з берегів. Затопило тисячі будинків, зокрема історичний центр міста Кап-Аітьєн. Сильний вітер повалив чимало дерев.
У райони лиха спорядили рятувальників. Приблизно дві з половиною тисячі жителів змушені були залишити свої домівки. Менше ніж тиждень тому в цьому регіоні стався землетрус. Тоді загинуло двоє жителів.
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Затопило тисячі будинків, зокрема історичний центр міста Кап-Аітьєн.
Земля зійшла після небувалих проливних дощів в регіоні - найсильніших за останні 20 років.
Під воду пішли десятки припаркованих поруч автівок. Їх довелося витягувати за допомогою лебідок, прикріплених до пожежних машин.
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