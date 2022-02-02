В среду, 2 февраля сурок на биологической станции в Гайдарах прорицатель весны Тимка III дал украинцам пророчества на весну.

Так, "народный синоптик" прогнозирует нестабильную погоду весной. Научный сотрудник кафедры биологии университета Надежда Токарская сказала:

Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания.

То есть, весна придет в Украину по расписанию, хоть и будет "достаточно прохладной".

К слову, кроме харьковского Тимки, в Украине погоду предсказывают еще и львовские сурки Мишко и Маруся. Эти пушистые синоптики в 2022-м впервые за 13 лет вышли из зимней спячки преждевременно (хотя должны были проснуться 15 февраля).

"Короткий сон" львовских сурков эксперты расшифровали как предсказание того, что нынешняя зима не будет долгой, поэтому весенняя погода уже не за горами.

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