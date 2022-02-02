41% заболевших -дети в возрасте до 17 лет Источник: Министерство здравоохранения Украины

За минувшую неделю в Украине зарегистрировали почти 414 тысяч больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включая COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Из них 168 771 (40,8%) - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 1 094,3 на 100 тысяч населения, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого сезона и соответствует "очень высокому" уровню интенсивности эпидемического процесса.

"Очень высокий" уровень эпидемической активности заболеваемости ОРВИ зафиксирован в 12 областях, еще в двух - высокий. В Киеве и 10 областях эпидемическая активность соответствует среднему уровню.

По данным ведомства, заболеваемость среди взрослого населения составила 615,6 на 100 тысяч, среди детей в возрасте до 17 лет - 1 295,3.

За неделю против гриппа вакцинировались 5 477 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 150 116 человек, в том числе 89 868 - из групп медицинского и эпидемического рисков.

С начала эпидемического сезона (с 4 октября 2021 года - ред.) до 30 января 2022 года, гриппом переболели 10,3% населения страны. Летальные случаи зафиксированы не были.

Напомним, что в Украине за прошлые сутки, 1 февраля, зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 190, медработников - 940).