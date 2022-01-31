В Киеве стремительно растет заболеваемость гриппом и COVID [ Редактировать ]
За последние 7 дней в Киеве в 1,8 раза выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и СОVID-19. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.
За неделю зафиксировали 30 430 больных.
Эпидпорог уровня заболеваемости превышен в городе на 28,7%, что указывает на высокий уровень интенсивности эпидемического процесса. Сейчас показатель заболеваемости составляет 1027,3.
В столице наблюдается рост заболеваемости в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как детского, так и взрослого населения.
Так, детей заболело - 11 944 (рост в 1,8 раза), а взрослых - 18 486 человек (рост также в 1,8 раза).
В структуре заболеваемости дети составляют 39,3%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Из них 61,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7348 случаев среди школьников.
В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 695 человек, из них 156 - дети.
Читайте также, Центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями. В настоящее время гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых - дети в возрасте до 17 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Науковці цього тижня зробили декілька гучних заяв. По-перше, обіцяють вакцину, яка захищатиме одночасно і від грипу, і від коронавірусу. По-друге, заявили про схвалення ліків проти Ковіду.
В столь важном научном эксперименте принимали участие 36 добровольцев
С начала эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили более 360 тысяч случаев инфицирования
В среду, 26 января, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине
Сейчас уровень заболеваемости ниже эпидемического порога