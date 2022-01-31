За последние 7 дней в Киеве в 1,8 раза выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и СОVID-19. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

За неделю зафиксировали 30 430 больных.

Эпидпорог уровня заболеваемости превышен в городе на 28,7%, что указывает на высокий уровень интенсивности эпидемического процесса. Сейчас показатель заболеваемости составляет 1027,3.

В столице наблюдается рост заболеваемости в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как детского, так и взрослого населения.

Так, детей заболело - 11 944 (рост в 1,8 раза), а взрослых - 18 486 человек (рост также в 1,8 раза).

В структуре заболеваемости дети составляют 39,3%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Из них 61,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7348 случаев среди школьников.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 695 человек, из них 156 - дети.

Читайте также, Центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями. В настоящее время гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых - дети в возрасте до 17 лет.

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