В Кропивницком взорвался жилой дом (видео) [ Редактировать ]
В среду, 2 февраля, в Кропивницком, на улице Попова, 24, произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает телеканал "Наш".
Квартира, в которой произошел взрыв, расположена на втором этаже.
Три человека травмированы, из них двое детей. Один погибший.
В помещении продолжается пожар.
Ранее в Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате погиб один человек, еще двое пострадали, взрыв произошел под утро 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома, спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.
Кроме того, в жилом доме в городе Черновцы прогремел мощный взрыв газа. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи и пожарные, патрульная полиция обеспечивает охрану общественного порядка и следит за сохранностью имущества жильцов.
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