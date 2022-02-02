В среду, 2 февраля, в Кропивницком, на улице Попова, 24, произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает телеканал "Наш".

Квартира, в которой произошел взрыв, расположена на втором этаже.

Три человека травмированы, из них двое детей. Один погибший.

В помещении продолжается пожар.

Ранее в Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате погиб один человек, еще двое пострадали, взрыв произошел под утро 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома, спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.

Кроме того, в жилом доме в городе Черновцы прогремел мощный взрыв газа. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи и пожарные, патрульная полиция обеспечивает охрану общественного порядка и следит за сохранностью имущества жильцов.

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