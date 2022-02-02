Байбак Тимко Третій зробив "весняний" прогноз у Харкові [ Редактировать ]
Весна прийде! Чекати лишилося - шість тижнів. Але буде вона прохолодною. Це - прогноз від Харківського байбака Тимка Третього. Пухнастий синоптик прогнозує погоду вже 18 раз поспіль. За цей час у нього з'явилися як прихильники, так і хейтери. На біостанції відповідають, що Тимко не помиляється, це погода мінлива. На які питання, окрім погодних, відповів Тимко ще й чому такий невеселий - у сюжеті Світлани Шекери.
На біостанції Університету Каразіна сьогодні велелюдно.
Світлана Шекера, кореспондентка:
Журналісти й місцеві нетерпляче чекають, доки із льоху, де зимує байбак, малого віщуна винесуть на загал.
Бентежна мить - і ось берегиня байбака дістає пухнастого гризуна з будиночка.
Попри те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною.
І вже традиційно - після прогнозу погоди, ще одне запитання до Тимка. Цього разу - байбаку запропонували обрати кращу страву-антистрес для українців. На вибір - виставили борщ з пампушками, сало та вареники із цибулею.
І вибрав він... Сало, чорний хліб часник та зелень.
Нині пухнастий синоптик - не в гуморі. Бо цієї зими - овдовів. Тепер - Тимкові шукають нову наречену, бо в нього поки що немає потомства. А продовжувати синоптичну справу - треба. На біостанції, де мешкає Тимко, за останні два роки народилася лиш одна самка - і та для Тимка ще замолода, до того ж - ще й родичка.
Людмила Доля, співзасновниця свята:
Будемо виписувати можливо з-за кордону. Такий клуб, я знаю, за інтересами ми таке "Тіндер", да, тепер це називається, байбачковий. Ха-ха. Так що все можливо!
Не дочекавшись закінчення свята, разом із фруктовим букетом Тимко Третій почимчикував досипати. А біологи - вже серйозно - просять відгукнутися всіх, у кого в домогосподарстві живуть байбакові самки. Щоб створити нову родину й поповнити популяцію - віднедавна червонокнижних бабаків, бо за останні 15 років її численність скоротилась у 15 разів.
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