А на Чернігівщині в лікарнях інша проблема - там не знають, як виплачуватимуть медикам підвищені із січня зарплати. Де брати гроші? Про це місцеві сьогодні питали в опозиційних політиків, які з робочою поїздкою в регіонах. Ті відвідали одразу кілька областей на межі з Росією. Що там непокоїть людей - далі.

Це місто Шостка на Сумщині. Регіон межує з Російською Федерацією. За 50 кілометрів звідси - вже лінія кордону. Всі розмови про ймовірне вторгнення сусідів - тут сприймають спокійно й без паніки.

В городе все живут мирно, дружно, работают. Все как положено, детки в школе, в садиках. - Я думаю він войною не піде, Путін. Я думаю, що буде все нормально.

Микола Нога, міський голова Шостки:

Реальної загрози чи такої ми не відчуваємо, ми проводимо роз'яснювальну роботу, що спокійно.

І непокоять місцевих - більше за російську агресію - проблеми зовсім інші - комунальні. Холодні батареї та зависокі тарифи.

Неля, жителька Шостки:

Тарифы приходят хорошие такие, что или плати, или сиди - зубы на полку. Холодно в квартирах, холодно. Я к кому не прийду в гости - все одетые. Шубейки, куртки, жилетки теплые.

В квартирах 16 градусов, у меня дочка на поселке живет с двумя детьми. 16, 17 градусов, холодина такая. Да это ж ни в какие рамки не входит.

Опозиційні політики, які сьогодні перебувають із візитом у регіоні, переконані - влада намагається спрямувати проблеми людей в інше русло.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова політпартії "Опозиційна платформа - За життя":

Военный психоз люди не поддержали. И люди не верят в то, что будет нападение и не боятся. Это очень правильно. Это очень хорошо, потому что пытались так раскочегарить эту угрозу войны, так отвлечь людей от экономических проблем, от насущных проблем, но здесь это не получилось.

А це вже Новгород-Сіверський, Чернігівщина. Регіон так само межує з Росією.

Людмила Ткаченко, міський голова Новгорода-Сіверського:

Слава Богу ми працюємо у звичному режимі займаємось проблемами життєдіяльності громади. Я періодично зустрічаюсь зі спецслужбами безпеки й вони доповідають обстановку, не підтверджує розвідка скупчення військ на кордоні.

І проблема номер один у місті зараз - виплатити підвищені зарплати медикам. Уряд постановив із першого січня збільшити зарплати до 20 тисяч гривень, але грошей на це в місцевому бюджеті - просто немає.

Олена Набхан, генеральний директор КНП "Новгород-Сіверська центральна міська лікарня":

Згідно з цією постановою ми маємо забезпечити зарплату лікарю від 20 тисяч і середньому медперсоналу від 13.5 тисяч. Але у нас мають бути інструменти для її виконання. Якщо національна служба здоров'я підвищить оплату послуг удвічі.

Саме коштом тарифів на послуги, кажуть медики, і фінансують лікарні та платять зарплати. Порушити це питання якнайшвидше на національному рівні людям обіцяють депутати.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова політпартії "Опозиційна платформа - За життя":

На следующий месяц уже денег нет, а с учетом особенности региона с низким населением у них нет источника и НСЗУ кормит их обещаниями, что сначала посчитайте сколько у вас будет больных, а потом мы примем решение давать деньги или нет. Это первый вопрос чтобы эти расходы не легли на месные органы власти, что в общем-то будет неподъемным для громады.

І проблемних питань - у людей чимало. Політики все занотували. І пообіцяли вирішувати вже в Києві.