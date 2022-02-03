МВФ підтримає країни, які постраждають через відключення РФ від SWIFT [ Редактировать ]
МВФ готовий підтримати країни, які можуть постраждати через відключення РФ від SWIFT. Таке заявила директор-розпорядник організації - Кристаліна Георгієва.
Вона повідомила, що Міжнародний валютний фонд має близько семисот мільярдів доларів кредитної спроможності.
Нагадаю, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити федерацію від SWIFT - глобальної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції.
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