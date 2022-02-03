Сборная Украины выбрала знаменосцев на Олимпийских играх в Пекине [ Редактировать ]
Источник: НОК Украины
Серебряный призер юношеских Игр по фигурному катанию Александра Назарова и олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко станут знаменосцами национальной сборной Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины.
Александра Назарова стала призером юношеских Олимпийских Игр в 2012 году. 25-летняя фигуристка, выступающая в танцах на льду с Максимом Никитиным, тренируется у российского специалиста Александра Жулина.
33-летний Александр Абраменко является чемпионом Игр-2018 по лыжной акробатике (фристайлу). Год спустя он завоевал серебряные медали на чемпионате мира.
Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей.
Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.
Ранее "Подробности" опубликовали полное расписание Игр.
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