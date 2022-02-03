За минувшие сутки, 2 февраля, в Пекине, на Олимпийских играх, зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом - сразу 55 случаев заражения. Об этом сообщает Reuters.

По информации председателя группы медицинских экспертов Брайана Макклоски, случаи коронавирусной инфекции были обнаружены среди персонала, работающего на играх. Это самый высокий суточный показатель с начала Олимпийских игр.

29 случаев были обнаружены среди вновь прибывших в аэропорт Пекина. Еще 26 случаев были обнаружены среди тех, кто уже находился на Играх.

Он отметил, что распространение коронавируса на Олимпиаде 2022 прекратится после того, как все участники прибудут из своих стран в Пекин.

Цифры очень маленькие... Мы уверены, что система будет работать. Но мы не расслабляемся. Мы сохраняем все меры в силе.

Отметим, что с 23 января на Олимпиаде 2022 было подтверждено 287 положительных тестов на коронавирус. При этом вирус обнаружили как у персонала, так и у участников.

Ранее "Подробности" опубликовали полное расписание Игр.

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