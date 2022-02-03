Хакеры украли криптовалюты на $320 млн [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Один из самых популярных и крупнейших кроссчейн-протоколов Wormhole, позволяющий переводить средства между различными блокчейнами, сообщил о том, что хакеры украли $320 млн в криптовалюте.
Представители Wormhole сообщили в Twitter, что киберпреступники похитили 120 тыс. токенов wETH (wrapped Ether).
Руководство Wormhole предложило хакерам награду в $10 млн за возврат украденных средств, а также за раскрытие уязвимостей, позволивших вывести средства. Ответа так и не получили. Разработчики сообщают, что уязвимость сети устранена, однако протокол закрыт на техническое обслуживание.
Это вторая по величине кража криптовалют после августа 2021 года, когда хакеры похитили с платформы Poly Network токены на сумму более $600 млн, сообщает CNBC.
Согласно данным специалистов по кибербезопасности, в результате вчерашней атаки хакеры получили токены Ethereum на сумму не менее $251 млн, Solana - около $47 млн, стейблкойны USDC - на сумму более $4 млн.
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