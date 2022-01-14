Хакеры совершили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Как сообщил спикер МИД Олег Николенко, в результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают.

Наши специалисты уже занимаются восстановлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства.

На стартовой странице МИД на нескольких языках можно увидеть сообщение:

Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли.

Пресс-служба Минобразования также сообщила об атаке на сайт. Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает СБУ и киберполиция.

В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает.

В ведомстве призывали пользоваться другими вебресурсами, в том числе официальными страницами министерств в соцсетях.

Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция. На данный момент не работает сайт Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго и Минагрополитики. Также не работает сайт "Дія", однако проблем с работой приложения "Дія" нет.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Польше задержали хакера из Украины Ярослава Васинского, которого подозревают в вымогательстве $50 млн у корпорации Apple.