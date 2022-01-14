"Бойтесь и ждите худшего": хакеры атаковали правительственные сайты и "Дію" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Хакеры совершили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Как сообщил спикер МИД Олег Николенко, в результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают.
Наши специалисты уже занимаются восстановлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства.
На стартовой странице МИД на нескольких языках можно увидеть сообщение:
Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли.
Пресс-служба Минобразования также сообщила об атаке на сайт. Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает СБУ и киберполиция.
В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает.
В ведомстве призывали пользоваться другими вебресурсами, в том числе официальными страницами министерств в соцсетях.
Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция. На данный момент не работает сайт Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго и Минагрополитики. Также не работает сайт "Дія", однако проблем с работой приложения "Дія" нет.
Напомним, что в ноябре 2021 года в Польше задержали хакера из Украины Ярослава Васинского, которого подозревают в вымогательстве $50 млн у корпорации Apple.
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