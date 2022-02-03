Украинцев, которые трудятся за границей, обязали платить налоги за заработанное за границей. Ставка для стран, с которыми подписано межгосударственное соглашение, составляет разницу между 19,5% и местным налогом. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Если украинец официально работает в стране, с которой подписано специальное межправительственное соглашение, в налоговой по месту регистрации ему нужно заполнить декларацию. Если гражданин работал за границей неофициально и не имеет справки о полученных доходах, это не освобождает его от ответственности задекларировать доходы в Украине.

Для уплаты налогов достаточно подачи в Налоговую декларации о полученных за границей доходах с официальной справкой из-за границы. На их основе фискалы проанализируют сумму НДФЛ и военного сбора к уплате на основании норм Налогового кодекса и межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения.

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Гастарбайтерам придется заплатить в казну 19,5% от заработанного. Эта сумма состоит из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военного сбора по ставке 1,5%.

Если за границей размер налогов меньше, то в Украине придется уплатить разницу, если такой же - ничего. Но декларацию об имущественном положении и доходах подавать обязательно.

Например, если страна, в которой работает украинец, имеет налоговую ставку 10%, то в Украине работник выплатит только разницу, а это - 9,5%.

При этом декларирование доходов не предусматривает права на получение страхового стажа. Дело в том, что страховой стаж рассчитывается, в зависимости от уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование работодателем за наемного работника или добровольно - гражданином.

Заполнить декларацию о доходах заробитчанину необходимо до 1 мая. За неуплату налогов грозит административная ответственность.

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Как сообщали "Подробности", по данным НБУ в 2021 годe заробитчане перевели из-за границы $15 млрд.