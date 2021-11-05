До 30 апреля 2021 года украинцы обязаны были подать Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2020 год об уплате:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18%;

военного сбора (ВС)- 1,5%.

Ее не следует путать с "налоговой амнистией" - одноразовым (специальным) добровольным декларированием имущества, которое будет продолжаться до 1 сентября 2022 года.

Всем, кто заполнит декларацию о доходах за 2020 год до 31 декабря 2021 года, государство даст налоговую скидку, то есть возвратит часть уплаченного налога на доходы физических лиц, например с расходов по обучению. Это предусматривает статья 166 Налогового кодекса Украины. "Подробности" разбирались, как это сделать.

Кому положена налоговая скидка

Налоговая скидка - это возможность уменьшить налогооблагаемый за год доход на определенные расходы, например, за образование или ипотеку. Сумму "переплаты" государство возвращает на указанный счет в декларации или почтовым переводом.

Налоговую скидку можно получить за:

расходы на обучение и образование;

расходы на платную медицинскую помощь в заведениях здравоохранения, в том числе на покупку лекарств;

проценты с ипотеки. Строящийся или приобретаемый дом (квартира, комната) должен быть определен как основное место жительства;

страховые платежи (взносы, премии) по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионные взносы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения

расходы на услуги репродуктивной медицины (но не более трети дохода);

госуслуги на усыновление ребенка;

расходы, связанные с переоборудованием автомобиля для использования биотоплива, сжатого или сжиженного газа. Переоборудованное транспортное средство должно быть перерегистрировано в соответствующих органах.

пожертвования (не более 4% от налогооблагаемого дохода за год);

Налоговая скидка не предусмотрена за следующие медицинские услуги:

косметическое лечение и хирургия, не связанные с мединскими показаниями;

протезирование зубов;

аборты;

операции по перемене пола;

лечение венерических заболеваний;

лечение табачной или алкогольной зависимости;

приобретение лекарств или медуслуг, не включенных в перечень жизненно необходимых.

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Налоговая скидка на обучение

Засчитывается оплата за получение профессионального или высшего образования, в том числе техникуме или колледже, обучение в профессионально-технических, общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Аспирантура и докторантура - это также высшее образование (4-й и 5-й уровни).

Учебные заведения могут быть как государственные, так и частные; форма обучения, как дневная, так и заочная.

Можно брать налоговую скидку на второе высшее образование и т. д. Ограничений нет.

Учебное заведение должно быть в Украине. Обучение за границей налоговая скидка не покрывает.

На получение налоговой скидки декларацию подает то же лицо, что платило за обучение по документам. Платить может и лицо 1-й степени родства (родители, муж/жена), но тогда оно же и подает декларацию. Если платят родители, то возраст "студента", не должен превышать 23 года.

Общий размер оплаты не может превысить зарплату работника за год.

Как получить налоговую скидку

К концу 2021 года можно подать декларацию о доходах, чтобы получить налоговую скидку за 2020 год, а за 2021 год - до конца 2022 года. Если налогоплательщик не воспользовался правом на получение налоговой скидки до конца налогового года, следующего за отчетным, он теряет право на налоговый "откат".

Чтобы получить налоговую скидку, в Налоговую службу необходимо предоставить:

копии документов, подтверждающие оплату услуг с указанием цены и даты: товарные и фискальные чеки, квитанции, копии договоров, прибыльные или кассовые ордера, платежные поручения.

справка о полученных в отчетном году доходах (необходима для заполнения декларации);

паспорт и идентификационный код лица, что учится/лечится, и лица, которое платило;

документы, подтверждающие степень родства (свидетельства о рождении, браке и т.д.);

заполнить специальную форму Ф3.

Пример расчета налоговой скидки

В 2020 году зарплата сотрудника банка составляла 150 тыс. грн, налоговой социальной льготы он не получал, поэтому было уплачено 27 000 грн НДФЛ (150 000 х 0,18).

За обучение в магистратуре он заплатил 30 тыс. грн. При пересчете НДФЛ составляет: (150 000 - 30 000) х 0,18 = 21 600 грн.

Вернуть от государства можно: 5 400 грн (27 000 - 21 600).

Доходы и налоговая скидка

Для получения налоговой скидки необходимо отчитываться по следующим доходам, даже если налоги по ним уплачивались и декларировались налоговыми агентами (работодателями, нотариусом):

одна продажа за год легкового автомобиля-мотоцикла-мопеда. Такой доход облагается по нулевой ставке, но декларация не подается;

продажа автомобиля-мотоцикла-мопеда, если налоги были уплачены при нотариальном оформлении;

одна продажа недвижимости за год, если объект был в собственности более 3-х лет. Такой доход облагается по нулевой ставке, но декларация не подается.

продажа недвижимости, если налоги уплачены при нотариальном оформлении;

наследство, если налоги уплачены при нотариальном оформлении;

наследство, если наследник получил объект, что облагается по нулевой ставке. Это подарки от лиц 1-й и 2-й степеней родства (муж, жена, дети, братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки);

подарки не дороже 25% минимальной зарплаты на 1 января (1 180,75 грн);

подарки от членов семьи 1-й и 2-й степени родства независимо от стоимости, так как они облагаются по нулевой ставке;

другие доходы, кроме зарплаты, если налог уплачивался налоговым агентом. Например, получение нецелевой благотворительной помощи в 2020 году в сумме более 2 940 грн.

Напомним, что в Украине планируют повысить налоги на автомобили и ряд налогов для простых украинцев.