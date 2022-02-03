Эволюция гейминга: признаки игровой индустрии современности [ Редактировать ]
За прошлый год крупнейшие рынки игровой индустрии, к которым относится Китай и США, практически доросли до отметки 100 миллиардов долларов. В подобной ситуации говорить о компьютерных играх только как о развлечении уже нельзя – это бизнес, и бизнес, по всей видимости, крайней перспективный.
Но индустрия разработки игр и интерактивных программ не всегда был такой – она заметно изменилась за последние двадцать лет.
Мобильный формат
Один из трендов, который сложно прогнозировался еще в начале 21-го века – это феноменально быстрый переход пользователь на мобильные устройства и соответствующие игры.
Не так давно именно мобильный сегмент был и самым быстрорастущим, и самым потенциально прибыльным. В данный момент многие игровые студии работают исключительно с мобильными проектами, создавая игры для планшетов и смартфонов.
Сегмент консолей
Еще один важный аспект – это популяризация игр в сфере игровых приставок, которая началась еще в начале 2000-ых. Многие студии до сих пор выпускают эксклюзивы, рассчитывая на аудиторию обладателей той или иной приставки.
В то же время существуют проекты, которые совместимы и с персональными компьютерами, и с игровыми приставками. Обычно это многопользовательские проекты в формате free-to-play, чья доходность зависит от охвата платежеспособной аудитории.
Монетизация
Заметный признак подавляющего большинства проектов современности – это агрессивная монетизация. Иными словами, разработчики и дистрибьюторы игр делаю все возможное, чтобы посадить игрока на финансовую иглу и зарабатывать на нем максимально долго.
Причем, далеко не все проекты с агрессивной монетизацией делают это открыто и по понятным правилам, как это делает космолот. Некоторые игры распространяются бесплатно, а потом буквально заставляют игрока нести им деньги за контент, особые условия игры и возможные преимущества перед другими игроками.
Киберспорт
Тренд последних десяти лет – это стремительное развитие киберспорта, который привлекает все больше зрителей, стримеров, спонсоров и профессиональных спортсменов-геймеров. В будущем, по всей видимости, это тенденция сохранится, и киберспорт может потеснить спорт традиционный.
Да, в нашей стране киберспорт пока находится в зачаточном состоянии, но и среди международных призеров периодически мелькают фамилии наших соотечественников.
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