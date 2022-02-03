Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свою идею о проведении саммита президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

По его словам, он следует логике, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар.

"Как я говорил раньше, Турция готова делать все, чтобы закончился кризис двух стран. На сегодняшних переговорах я еще раз сказал, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Поскольку Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", - заявил он.

Напомним, что сегодня состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключили соглашение о Зоне свободной торговли.

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