Сполучені Штати мають сприяти виконанню Мінських домовленостей - опозиція [ Редактировать ]
Сполучені Штати мають сприяти виконанню Мінських домовленостей - з огляду на офіційну позицію американських високопосадовців. Так вважають опозиційні українські політики.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я бы очень хотел, чтобы это так и произошло, так как я сторонник полного и неукоснительного соблюдения Минских соглашений. Более того, такая политика принуждения Украины США проводится, и мы слышали заявление Байдена ранее, заявление Блинкена после встречи с президентом Зеленским в Украине о том, что Минские соглашения не следует менять, их надо реализовывать для достижения мира.
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