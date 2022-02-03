Сполучені Штати мають сприяти виконанню Мінських домовленостей - з огляду на офіційну позицію американських високопосадовців. Так вважають опозиційні українські політики.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Я бы очень хотел, чтобы это так и произошло, так как я сторонник полного и неукоснительного соблюдения Минских соглашений. Более того, такая политика принуждения Украины США проводится, и мы слышали заявление Байдена ранее, заявление Блинкена после встречи с президентом Зеленским в Украине о том, что Минские соглашения не следует менять, их надо реализовывать для достижения мира.